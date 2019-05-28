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Сбербанк поставил условие ЦБ для подключения к системе быстрых платежей 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Сбербанк согласен подключиться к системе быстрых платежей Центробанка лишь на особых условиях, рассказали «Коммерсанту» осведомленные собеседники.
Разработанная Центральным банком России СБП позволяет переводить деньги со счета в любом банке на счет в любом другом мгновенно по номеру телефона. В настоящее время система тестируется ограниченным количеством кредитных организаций — 14-ю.
По словам собеседников «Коммерсанта», переговоры с ЦБ о подключении к системе ведет и Сбербанк — крупнейшая из российских кредитных организаций и, соответственно, лидер рынка карточных переводов между физическими лицами.
Сбербанк хочет особых для себя условий в системе — 1% от суммы каждого прошедшего через него перевода.
«Это выше тех социальных тарифов, на которые рассчитывал ЦБ», — отметил источник издания.
В самом Центробанке не стали комментировать переговоры со Сбербанком, но подчеркнули, что тарифы в СБП сбалансированы. В Банке России добавили, что «не считают возможным рассматривать» предоставление особых условий какому-либо банку при подключении к системе.
Комментарии13
Компании , Видео , Сбербанк России , Центральный банк России
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