Сбербанк поставил условие ЦБ для подключения к системе быстрых платежей

Сбербанк согласен подключиться к системе быстрых платежей Центробанка лишь на особых условиях, рассказали «Коммерсанту» осведомленные собеседники.

Разработанная Центральным банком России СБП позволяет переводить деньги со счета в любом банке на счет в любом другом мгновенно по номеру телефона. В настоящее время система тестируется ограниченным количеством кредитных организаций — 14-ю.

По словам собеседников «Коммерсанта», переговоры с ЦБ о подключении к системе ведет и Сбербанк — крупнейшая из российских кредитных организаций и, соответственно, лидер рынка карточных переводов между физическими лицами.

Сбербанк хочет особых для себя условий в системе — 1% от суммы каждого прошедшего через него перевода.

«Это выше тех социальных тарифов, на которые рассчитывал ЦБ», — отметил источник издания.

В самом Центробанке не стали комментировать переговоры со Сбербанком, но подчеркнули, что тарифы в СБП сбалансированы. В Банке России добавили, что «не считают возможным рассматривать» предоставление особых условий какому-либо банку при подключении к системе.