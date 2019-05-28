«Магнит» изменил структуру управления

"Магнит" разделил операционный блок торговой сети на два подразделения: по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам. Об этом говорится в сообщении компании.

Заместитель генерального директора — операционный директор "Магнита" Артем Смоленский покинул свой пост. На должность директора по управлению розничной сетью назначен Руслан Исмаилов

"В рамках стартовавшей в 2018 г. трансформации и формирования мультиформатных округов "Магнит" объявляет о разделении операционного блока торговой сети на два подразделения: по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам. Артем Смоленский, ранее занимавший должность заместителя генерального директора-операционного директора розничной сети, принял решение покинуть компанию по личным обстоятельствам", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что директор по управлению розничной сетью будет отвечать за систему управления розницей и операционную деятельность по всем форматам компании "Магнит". С 27 мая 2019 г. на должность директора по управлению розничной сетью назначен Руслан Исмаилов. До прихода в "Магнит" работал на аналогичных позициях в торговых сетях Metro Cash&Carry, "Мосмарт" и "Лента".

В зону ответственности дирекции по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам будет входить строительство и запуск новых объектов, их эксплуатация и дальнейшее развитие. О назначении директора по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам будет объявлено дополнительно.

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