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«Магнит» изменил структуру управления 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
"Магнит" разделил операционный блок торговой сети на два подразделения: по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам. Об этом говорится в сообщении компании.
Заместитель генерального директора — операционный директор "Магнита" Артем Смоленский покинул свой пост. На должность директора по управлению розничной сетью назначен Руслан Исмаилов.
"В рамках стартовавшей в 2018 г. трансформации и формирования мультиформатных округов "Магнит" объявляет о разделении операционного блока торговой сети на два подразделения: по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам. Артем Смоленский, ранее занимавший должность заместителя генерального директора-операционного директора розничной сети, принял решение покинуть компанию по личным обстоятельствам", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что директор по управлению розничной сетью будет отвечать за систему управления розницей и операционную деятельность по всем форматам компании "Магнит". С 27 мая 2019 г. на должность директора по управлению розничной сетью назначен Руслан Исмаилов. До прихода в "Магнит" работал на аналогичных позициях в торговых сетях Metro Cash&Carry, "Мосмарт" и "Лента".
В зону ответственности дирекции по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам будет входить строительство и запуск новых объектов, их эксплуатация и дальнейшее развитие. О назначении директора по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам будет объявлено дополнительно.

О компании

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким. В феврале 2018 года ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций "Магнита" за 138 млрд рублей. Галицкий остался миноритарным акционером. В мае ВТБ продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group Александра Винокурова.
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Комментарии
Компании , Сергей Галицкий , Руслан Исмаилов , Банк ВТБ , "Магнит"
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