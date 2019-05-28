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Bloomberg: бывшая жена главы Amazon пожертвует половину состояния на благотворительность 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Маккензи Безос, бывшая жена главы компании Amazon и богатейшего человека в мире Джеффа Безоса, пожертвует половину своего состояния, которое составляет около $37 млрд, на благотворительность.
"У меня есть несоизмеримо большое количество денег, которыми я могу поделиться", — приводит во вторник ее слова агентство Bloomberg. Она подчеркнула, что "ее подход к благотворительности и впредь будет осмысленным".
Это заявление последовало после того, как Маккензи Безос присоединилась к филантропической кампании The Giving Pledge. В июне 2010 года американский предприниматель Уоррен Баффет совместно с 170 богатейшими людьми США, включая Билла Гейтса и Марка Цукерберга, основал благотворительную организацию "Клятва дарения", согласно которой самые обеспеченные люди и их семьи должны отдавать не менее 50% своего капитала на благотворительность. На данный момент в кампании участвуют 204 человека из 23 стран мира.
9 января Безос и его супруга объявили, что намерены развестись после 25 лет в браке. 4 апреля Маккензи Безос объявила, что завершила бракоразводный процесс с Джеффом Безосом, уступив ему 75% акций компании Amazon, а также доли в газете The Washington Post и компании Blue Origin. Остальные 25% стоят более $35 млрд и фактически закрепили за Маккензи звание одной из самых богатых женщин на планете.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Джефф Безос , Билл Гейтс , Марк Цукерберг , Уоррен Баффет , Amazon , Washington Post , Bloomberg
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