«Связной» и «Евросеть» завершили слияние, заявили в пресс-службе объединённой компании.
«Группа "Связной" объявляет об успешном завершении интеграции лидеров рынка — розничных сетей "Связной" и "Евросеть". В результате объединения компаний сформирована единая ИТ-инфраструктура, осуществлён переход на единую логистическую систему, произведено слияние юридических лиц операционных компаний», — говорится в сообщении.
Генеральным директором «Связной-Евросеть» с 1 июня 2019 года назначена Оксана Гуськова, которая сейчас занимает пост старшего вице-президента по коммерческой деятельности. Александр Малис, занимавший пост гендиректора, покинет должность.
Ранее Гуськова занимала руководящие посты в PepsiCo Russia, «Вимм-Билль-Данн», «РусАгро», «Мистраль».