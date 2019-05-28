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В Москве появится новая сеть винных магазинов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Поставщики алкоголя для отелей и магазинов планируют открыть в Москве алкогольную сеть под названием «Винодельня №1», рассказали RNS два источника на рынке недвижимости.
Бизнесмены Андрей Жуков и Равиль Гилялов зарегистрировали компанию «Вкусвин», которая займется развитием «Винодельня №1». Информацию об открытии сети подтвердили в компании «Вкусвин».
««Вкусвин» рассматривает центральные улицы (Москвы — RNS), сейчас уже заключили договор по аренде помещения на улице Сретенка. Компания ищет помещения под винный бар вместе с магазином. Смотрят именно центральные площадки, по бюджету — отталкиваются от расположения помещения. Также рассматривают покупку помещений, есть свой инвестор», — сказал источник.
Второй источник подтвердил RNS данную информацию. «Да, действительно, такая компания находится в поиске помещений для магазинов с возможностью размещения бара», — сказал он.
Представитель «Вкусвина» рассказал RNS, что открытие первой торговой точки запланировано на 15 июня текущего года по адресу: ул. Сретенка д.15. По его словам, дальнейшие решения по открытию новых торговых точек будут приниматься спустя 2-3 месяца после открытия первого магазина.
По словам одного из источников RNS, компания «Вкусвин» планировала создание одноименной сети. Как представитель «Вкусвина» пояснил RNS, от этой идеи решено было отказаться.
«Название у сети будет "Винодельня № 1"…Средний чек будет около 2 тыс. рублей», — сказал представитель.
Согласно данным СПАРК, совладельцами «Вкусвина» с равными долями (по 50%) являются Андрей Жуков и Равиль Гилялов. Андрей Жуков является совладельцем компаний «Логистик Дистрибьюшн» и «Ритейл Логистик», основным видом деятельности которых является оптовая торговля алкогольными напитками. Совокупная выручка двух компаний по итогам 2017 года составила более 6 млрд рублей. Равиль Гилялов является совладельцем компании «Вайн Дискавери», которая занималась поставкой алкогольной продукции, в том числе, для «Президент-Отеля» в Москве и для гостиничного комплекса «Смольнинский в Санкт-Петербурге». Выручка компании за 2017 год составила около 560 млн рублей.
Помимо этого, Андрей Жуков является гендиректором и совладельцем российского бренда алкогольной продукции Alliance Vintegra, которая поставляется в крупнейшие розничные сети России.
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Компании , Андрей Жуков
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