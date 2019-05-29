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ФАС запретила X5 Retail открывать новые магазины в Петербурге 

News.ru + ещё 1 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Компании X5 Retail Group придётся приостановить открытие новых магазинов в Санкт-Петербурге. Группа управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».
Мораторий наложило УФАС. Причина — достижение ретейлером доли в 25% на рынке розничной торговли продуктами в городе. В случае несоблюдения запрета антимонопольщики могут оспорить сделки в суде, заявил на пресс-конференции глава петербургского управления Вадим Владимиров.
Ранее News.ru писал, что X5 Retail Group открыла в Москве магазин-лабораторию для инноваций на ранней стадии. В нём имеется всё необходимое для оперативного запуска тестовых технологий в торговом зале.
Так, на новом объекте тестируются электронные ценники, видеоаналитика, «умные» полки и другие технологии. Все инновации будут позже внедрены в сетевые магазины компании.
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Компании , Недвижимость , Рынки , Вадим Владимиров , X5 Retail Group , ФАС
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