ФАС запретила X5 Retail открывать новые магазины в Петербурге

Компании X5 Retail Group придётся приостановить открытие новых магазинов в Санкт-Петербурге. Группа управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».

Мораторий наложило УФАС . Причина — достижение ретейлером доли в 25% на рынке розничной торговли продуктами в городе. В случае несоблюдения запрета антимонопольщики могут оспорить сделки в суде, заявил на пресс-конференции глава петербургского управления Вадим Владимиров

Ранее News.ru писал, что X5 Retail Group открыла в Москве магазин-лабораторию для инноваций на ранней стадии. В нём имеется всё необходимое для оперативного запуска тестовых технологий в торговом зале.

Так, на новом объекте тестируются электронные ценники, видеоаналитика, «умные» полки и другие технологии. Все инновации будут позже внедрены в сетевые магазины компании.