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Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из майских указов президента Владимира Путина может быть не выполнен в полной мере из-за подорожания авиатоплива, считают в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Один из майских указов Путина подразумевает рост доли региональных авиаперевозок в обход Москвы до 50% к 2024 году. В 2017 году доля составляла 23%.
В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят два десятка авиакомпаний и авиапредприятий, считают, что реализации указа может помешать увеличение цен на авиатопливо. Об этом ассоциация написала в обращении к вице-премьеру Юрию Трутневу.
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе был уведомлен, что в 2018 году авиакомпании стали тратить на авиатопливо на 44% больше, чем тратили годом ранее, а в первом квартале 2019-го затраты выросли еще на 5-10%.
Кроме того, в АЭВТ обратили внимание Трутнева на разницу в цене топлива в европейской части России и в ее отдаленных и труднодоступных регионах. Например, в декабре в центральных районах страны тонна топлива стоила около 47 тысяч рублей, а на Камчатке — 77 тысяч.
Комментарии
Компании , Григорий Березкин , Юрий Трутнев , Владимир Путин
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