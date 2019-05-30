Чистая прибыль ВТБ снизилась на 16,2% в I квартале

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в I квартале 2019 года сократилась на 16,2% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составила 46,5 млрд руб., говорится в отчете кредитной организации.

В сообщении банка отмечается, что «чистая прибыль в I квартале 2019 года снизилась на 16,2% до 46,5 млрд рублей по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в результате сокращения чистого процентного дохода и снижения прочих операционных доходов на 22,2%, что было частично компенсировано снижением расходов на создание резервов и сокращением расходов на содержание персонала и административные расходы».

Чистые процентные доходы ВТБ в I квартале 2019 года уменьшились на 10,4% — до 104,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы сократились на 1,4% по сравнению с I кварталом 2018 года — до 21,6 млрд руб.

Чистые операционные доходы до создания резерва составили 137,0 млрд руб. (снижение на 10,2%).

Расходы на создание резервов снизились на 26,6% — до 15,2 млрд руб. Расходы на содержание персонала и административные расходы упали на 3,8% — до 60,7 млрд руб.