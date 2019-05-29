«Нафтогаз» начнет торги газом на бирже

Компания «Нафтогаз Трейдинг» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины») начнет торги газом через электронную площадку Украинской энергетической биржи (УЭБ), говорится в сообщении «Нафтогаза»

Как отмечает компания, «Нафтогаз Трейдинг» уже получил аккредитацию на УЭБ. Ожидается, что первые торги по продаже газа на УЭБ компания проведет уже до конца июня. Сейчас планируется продажа газа на условиях поставки в течение следующего после торгов месяца, а также того же месяца, в котором состоялись торги.

Выход газового дивизиона группы «Нафтогаз» на биржевые торги должны повысить прозрачность формирования рыночной цены газа и увеличить объемы биржевой торговли газом на Украине, говорится в сообщении.

«Решению перевести часть трейдинговых операций с газом на биржу предшествовал комплексный анализ. Мы изучали позитивный опыт "Укргаздобычи" и "Укртранснафты", которые уже много лет успешно осуществляют торговлю нефтепродуктами на УЭБ. Биржевая торговля в условиях свободной конкуренции позволит снять все вопросы относительно рыночности наших цен и добавит публичности нашей торговой деятельности», — отметил руководитель газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов.

Торги природным газом на Украинской энергетической бирже проводятся уже более двух лет, в них принимают участие около 200 трейдеров и частных добывающих компаний. В то же время, объем торгов на бирже до сих пор оставался относительно небольшим, поскольку большинство соглашений на украинском газовом рынке подписываются через прямые договора. В 2017 году на бирже реализованы 137,1 млн кубометров газа, в 2018 году — 154,2 млн кубометров. Спрос на газ в промышленном сегменте в 2018 году составил почти 17 млрд кубометров.