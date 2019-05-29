Банк России не обсуждает возможность создания индивидуальных условий или тарифов для банков, подключенных к системе быстрых платежей (СБП), сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
«Принципы системы быстрых платежей: для всех участников системы обеспечиваются равные условия участия, в том числе в части тарифов. Поэтому мы никогда не обсуждали и не озвучивали, что могут быть различия», — отметила Алла Бакина.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Сбербанк готов подключиться к СБП на особых условиях, по которым банк будет получать 1% от всех платежей, проходящих через него.
Глава Сбербанка Герман Греф в ходе годового общего собрания акционеров назвал переговоры с ЦБ о подключении Сбербанка к системе быстрых платежей (СБП) непростыми. Он отмечал, что надеется, «что условия подключения будут адекватными».