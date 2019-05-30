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Чистая прибыль «Мегафона» по МСФО в I квартале снизилась на 63,8% 

Прайм + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль "Мегафона" в первом квартале по МСФО по сравнению с годом ранее упала на 63,8% — до 2,187 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Чистый долг с начала года вырос на 23,4% и на 31 марта 2019 года составил 363,294 миллиарда рублей. Это связано с дополнительным финансированием обязательного предложения о выкупе акций. Соотношение чистого долга к OIBDA составило 2.94.
Выручка "Мегафона" по МСФО в первом квартале текущего года выросла на 4,8% — до 80,128 миллиарда рублей. "Мегафон" связывает это со значительными темпами роста выручки от мобильной передачи данных — на 8,1%, до 25,1 миллиарда рублей.
"Выручка от мобильной передачи данных остается основным драйвером годовых темпов роста мобильной выручки компании… Наши клиенты все активней используют интернет-сервисы, предлагаемые компанией: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в интернете. В первом квартале каждый клиент в среднем использовал 10,7 Гб интернет-трафика, или на 27,6% больше, чем годом ранее", — говорится в отчете компании.
Показатель OIBDA увеличился на 15,2% — до 35,226 миллиарда рублей. При этом рентабельность по OIBDA выросла до 44% с 40% годом ранее.
Число мобильных абонентов увеличилось на 0,9% в годовом выражении и на 31 марта составило 76,9 миллиона человек.
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Комментарии
Компании , Цена на нефть , Мегафон
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