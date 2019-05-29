Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.05
$
64.90
72.55
72.40
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.52
72.16
Индексы и котировки Brent
68.80
+0.13 Золото
1283.49
–0.02 РТС
1265.36
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
29.05
1.1158
–0.0046
14.05
1.1204
26.05
15.05
03.05

В «Транснефти» после слов Силуанова о «Дружбе» напомнили о взрыве у Минфина 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: ТАСС
Советник президента "Транснефти" Игорь Демин после слов первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова про "Дружбу" напомнил о взрыве автомобиля рядом со зданием Минфина — никто не назвал это "косяком" в работе министерства.
Силуанов, отвечая ранее в среду на вопрос о том, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой", сказал, что считает неправильным, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти.
"Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А. П. Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе минфина", — заявил Демин журналистам.
Автомобиль тогдашнего первого замминистра финансов РФ Андрея Вавилова был взорван возле здания Минфина 3 февраля 1997 года. Сам чиновник в это время находился на рабочем месте и не пострадал.
Последние новости
Что показал визит Зеленского в Донбасс на самом деле Танк, который сделал немецкую армию почти беспомощной "У американцев искры полетят из глаз": Китай объявил CША народную войну
Комментарии2
Компании , Антон Силуанов , Андрей Вавилов , Игорь Демин , Транснефть , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин анонсировал новый порядок расчета пенсий2
ЦБ ответил на требование Сбербанка особых условий
Кудрин отреагировал на падение реальных доходов россиян
Бедные россияне: денег станет еще меньше7
Бедность россиян сочли статистической ошибкой3
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
02:45
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
03:35
Пакистан отказался от российского газа
Экономика
00:35
Силуанов отказался платить за «косяки» «Транснефти»
Компании
01:00
В России стало некому работать
Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:43
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынки
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение