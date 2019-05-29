В «Транснефти» после слов Силуанова о «Дружбе» напомнили о взрыве у Минфина

Силуанов, отвечая ранее в среду на вопрос о том, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой", сказал, что считает неправильным, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти.

"Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А. П. Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе минфина", — заявил Демин журналистам.

Автомобиль тогдашнего первого замминистра финансов РФ Андрея Вавилова был взорван возле здания Минфина 3 февраля 1997 года. Сам чиновник в это время находился на рабочем месте и не пострадал.