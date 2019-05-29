ФАС возбудила дело против «Почты России»

"ФАС усмотрела в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в том, что ФГУП "Почта России" своим приказом ввело с января 2019 года ограничение по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами, исключив возможность оплаты марками", — поясняется в сообщении.

Ранее антимонопольная служба уже выдала "Почте России" предупреждение, согласно которому компания должна была отменить это ограничение.