ФАС возбудила дело против «Почты России» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против "Почты России" за запрет оплаты пересылки почтовых уведомлений почтовыми марками, сообщает пресс-служба ведомства.
"ФАС усмотрела в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в том, что ФГУП "Почта России" своим приказом ввело с января 2019 года ограничение по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами, исключив возможность оплаты марками", — поясняется в сообщении.
Ранее антимонопольная служба уже выдала "Почте России" предупреждение, согласно которому компания должна была отменить это ограничение.