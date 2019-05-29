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СМИ: Американский бизнес приедет на ПМЭФ вопреки решению посла 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Крупные американские компании ExxonMobil, Boeing, GM, The Coca-Cola Company, Procter&Gamble, а также Cargill и Cushman&Wakefield подтвердили, что их представители планируют посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в начале июня, несмотря на то, что ранее американский посол в РФ Джон Хантсман отказался от визита из-за дела против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Об этом 29 мая сообщил Forbes. На запросы издания о предстоящем посещении форума положительно ответили семь крупных компаний. Одна компания — Mondelez International — заявила, что у нее нет планов посетить форум, как и в прошлом году. Еще восемь — Mars, Apple, Philip Morris, McDonald's, Ford, а также JPMorgan, Citi и Bank of America — не ответили на запрос издания. Организатор ПМЭФ — фонд "Росконгресс" — не раскрывает, какое число компаний из США зарегистрировалось для участия в форуме, уточнил представитель организационного комитета. Аккредитация тем временем еще открыта.
Накануне стало известно, что посол США в России Джон Хантсман, как и в прошлом году, не примет участие в ПМЭФ, который пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня. Кроме того, Госдепартамент сообщил, что американской правительственной делегации на форуме вообще не будет. Представитель посольства США пояснял, что в этом году причина отказа — задержание американского инвестора Майкла Калви, которого обвиняют в России в мошенничестве на сумму около 2,5 миллиарда рублей с акциями банка "Восточный". С середины февраля по начало апреля он был под стражей, позднее ему смягчили меру пресечения на домашний арест.
Сам Калви зарегистрировался на ПМЭФ, сообщал ранее РБК. Для участия в форуме он планировал подать прошение в Следственный комитет.
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Комментарии
Компании , Экономика , Джон Хантсман , Майкл Калви , Boeing , Procter & Gamble , Coca-Cola , Exxon Mobil , Госдеп США , Bank of America , СКР , Philip Morris , Apple , Ford , Forbes
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