В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»

Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объем некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого топлива потребуется шести-восемь месяцев.

«По нашим прогнозам, на это (очистку. — RT) потребуется около шести-восьми месяцев», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Андронов отметил, что впоследствии поступившая на территорию России некондиционная нефть будет размещена в резервуарных парках «дочек» компании.