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Глава OMV призвал ЕС защищать свои компании от диктата США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле обвинил США в попытках «диктовать энергетическую политику» Евросоюзу (ЕС), и призвал Брюссель защищать компании, которым грозят американские санкции за их участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Об этом председатель правления OMV заявил в интервью газете Financial Times, передает ТАСС.
Зеле считает, что сооружение газопровода, который будет поставлять газ в ЕС, подвергается нападкам со стороны США, так как Вашингтон хочет обеспечить рынки для собственных поставок газа.
«Хотелось бы услышать, собирается ли ЕС защищать независимость своих стран, когда кто-то еще хочет диктовать Европе, какой энергетической политике они должны следовать», — указал он.
Глава OMV добавил, что, по его мнению, «в честном партнерстве необходимо уважать позиции каждой из сторон, а Европа должна работать и отстаивать собственную позицию».
Комментарий Зеле последовал после высказываний американского министра энергетики Рика Перри, который объявил в Киеве о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».
«Сенат США собирается принять законопроект, Палата представителей собирается его одобрить, потом его направят президенту (Дональду Трампу), и он собирается его подписать. В результате против «Северного потока — 2» будут введены санкции», — процитировало агентство Reuters министра.
По мнению главы OMV, противодействие Вашингтона строительству газопровода основано на стремлении увеличить собственный экспорт природного газа в Европу.
Так, сланцевая революция в Америке привела к увеличению добычи углеводородов и сделала США основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ).
«Они сказали, хорошо, чтобы укрепить нашу отрасль экспорта СПГ, мы должны ввести санкции, касающиеся поставок газа из России; таково мое прочтение ситуации. И это хорошо понимают и европейские политики», — пояснил Зеле.
Вашингтон стремится представить Москву ненадежным партнером, однако мы никогда не сталкивались с такой ситуацией, продолжил он.
Глава австрийской компании подчеркнул, что имеющийся опыт свидетельствует: «Не было ни одного дня, ни одной минуты, когда бы мы не получали количество энергетических ресурсов, которое предусматривали наши контракты с Россией».
Зеле полагает, что Трампу следует быть осторожнее в своих действиях, чтобы не оттолкнуть Европу.
США, продвигающие в ЕС свой СПГ, выступают против проекта «Северный поток — 2».
С июля 2018 года совокупный импорт в ЕС сжиженного природного газа из США увеличился на 272%, достигнув 10,4 млрд кубометров. США стали третьим по величине поставщиком СПГ в Европу в 2019 году с долей 12,6%.
При этом Европа стала основным направлением для поставок американского СПГ в январе-феврале 2019 года.
В мае президент Чехии Милош Земан заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» соответствует национальным интересам республики, и у США нет причин выступать на эту тему.
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Компании , Милош Земан , Рик Перри , Дональд Трамп , ЕС , Сенат США , Financial Times , ИТАР-ТАСС , Reuters
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