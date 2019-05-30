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В работе Tele2 произошел сбой 

Рамблер + ещё 6 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи Twitter пожаловались на проблемы со связью у оператора Tele2. Абоненты по всей стране отмечают, что с утра не могут воспользоваться мобильным интернетом и голосовой почтой, следует из данных сайта Downdetector.
Сбои связи клиенты оператора впервые ощутили 30 мая в 10 часов утра. При этом о возникших трудностях сообщили абоненты Tele2 в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и других городах. Многие люди не могут пользоваться мобильным интернетом и отправлять голосовые сообщения, у некоторых связь отсутствует полностью.
«#теле2 лег, звонки не проходят», — пишет в Twitter пользователь под ником @IvanLapenkov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Автор статьи отмечает, что о причинах неполадок со связью пока ничего не известно. Представители Tele2 хранят молчание.
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Компании , Tele2
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