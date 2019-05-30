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Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке 

Банки.ру 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Альфа-Банк снизил ставки по ипотечным программам на 0,3—0,8 процентного пункта. Теперь кредиты на покупку строящегося жилья в зависимости от первоначального взноса клиента предоставляются под 9,79—10,29% годовых, а на покупку готового жилья и при рефинансировании — под 9,99—10,49% годовых.
«На фоне улучшения макроэкономических условий кредитные организации сейчас активно снижают ставки по своим ипотечным программам, в результате чего они возвращаются на уровень начала 2019 года. Указанные выше условия будут действовать в банке до 30 июня, при этом они распространяются как на новые заявки, поданные в течение этого срока включительно, так и на те заявки, по которым банком было принято положительное кредитное решение, но не проведена сделка», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.
К обновленным базовым ставкам не применяются дисконты для зарплатных клиентов, но сохраняются все действующие надбавки. Так, при покупке (рефинансировании под залог) таунхауса итоговая ставка будет выше на 0,25 п. п., готового жилого дома — на 0,5 п. п. При кредитовании на сумму более остатка рефинансируемой ипотеки ставка также вырастет на 0,5 п. п., а при отсутствии перерегистрации залога в пользу банка в течение 90 дней с момента рефинансирования надбавка составит 3 процентных пункта. На момент до регистрации залога в пользу банка итоговая ставка будет выше на 2 п. п.
Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 15% собственных средств от стоимости недвижимости. Также в банке существует возможность оформления ипотеки по двум документам с увеличением итогового размера ставки на 0,5 процентного пункта. В этом случае заемщику потребуется оплатить как минимум 40% от стоимости приобретаемого жилья за свой счет. При рефинансировании максимальное соотношение К/З составляет 85%.
Допустимый срок кредитования может варьироваться от одного до 30 лет. При отказе заемщика от личного и (если применимо) титульного страхования ставка вырастет на 1 процентный пункт.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Инна Солдатенкова , Альфа-банк , Banki.ru
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