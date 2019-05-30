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Лидерство под угрозой: решается судьба Цукерберга 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В четверг, 30 мая, в Facebook состоится ежегодная встреча, на которой будет определен статус Марка Цукерберга в компании — на голосование будет вынесен вопрос о смещении создателя социальной сети с поста председателя совета директоров. Так как Цукерберг совмещает эту должность с позиций генерального директора, люди как внутри, так и вне Facebook считают, что в его руках сосредоточено слишком много власти. Самого главу компании, впрочем, такое положение дел вполне устраивает.
30 мая пройдет ежегодное собрание акционеров Facebook, на котором состоится важное для компании голосование — будет решаться судьба Марка Цукерберга в качестве председателя совета директоров.
Дело в том, что глава социальной сети занимает этот пост одновременно с должностью генерального директора компании, что провоцирует критику в адрес Цукерберга, имеющего в своих руках слишком много власти.
По словам инициаторов сегодняшнего голосования, сложение полномочий председателя совета директоров помогут Цукербергу больше сосредоточиться на управлении компанией.
О том, что Марку Цукербергу пора отказаться от абсолютной власти, начали говорить еще в прошлом году. В июне 2018 года стало известно, что шесть крупных акционеров, владеющих активами компании на сумму $3 млрд, задумали уволить миллиардера с его поста.
Недовольство инвесторов, которых не устраивает способ управления Facebook, еще никогда не было столь высоким с момента запуска социальной сети в 2012 году. За последние два года им пришлось наблюдать за серией скандалов, в которых была замешана компания — от возможного вмешательства в американские выборы до инцидента с Cambridge Analytica.
В разразившемся кризисе акционеры винят именно Цукерберга. По их мнению, накопившиеся проблемы не находят своего решения, потому что структура правления Facebook делает председателя и генерального директора практически неприкосновенным.
Инвесторы настроены на радикальные изменения в управлении компании и предлагают разные варианты, но по двум пунктам им удалось достичь полного согласия.
Во-первых, они хотят, чтобы Цукерберг покинул пост председателя, а вместо него пришел независимый управленец.
Во-вторых, в их планах отказаться от выпуска акций двух классов, поскольку привилегированные акции в руках Марка Цукерберга и его ближайших менеджеров дают им слишком много власти.
Привилегированные акции класса В дают в 10 раз больше голосов, чем акции класса А. Цукерберг владеет свыше 75% акций В, что дает ему больше половины всех голосов в компании при принятии важных решений.
В апреле текущего года акционеры Facebook вновь предложили убрать Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров, указав в качестве дня голосования 30 мая.
«Генеральный директор, который также является председателем совета директоров, может оказывать чрезмерное влияние на совет директоров и его повестку дня, ослабляя тем самым надзор совета директоров за деятельностью менеджмента», — говорится в заявлении.
Кроме того, подчеркивается необходимость разделения этих должностей, так как такое решение позволит гендиректору сосредоточиться на управлении компанией, а председателю — на надзоре и стратегическом руководстве.
Акционеры также отметили, что не в первый раз предлагают разделить должности гендиректора компании и председателя совета директоров между разными людьми, но совет директоров не поддеривает их предложение.
«В Google, Microsoft, Apple, Oracle и Twitter должности генерального директора и председателя занимают разные люди», — отметили они в документе в качестве обоснования.
Генеральный директор Tesla Илон Маск также покинул пост председателя после соответствующего распоряжения Комиссии по биржам и ценным бумагам США.
Компания Trillium Asset Management владеет акциями Facebook на сумму около $7 млн и полностью поддерживает идею по лишению Цукерберга абсолютной власти.
«Он занимает две полноценные должности в одной из самых крупных компаний мира. Будет гораздо лучше, если он сосредоточится на посте генерального директора, и даст кому-то еще возможность побыть независимым председателем. У него перед глазами есть примеры Ларри Пейджа из Google и Билла Гейтса из Microsoft, которые являются основателями, но не являются предателями совета директоров. Я понимаю, что это нелегкий шаг, но он должен быть сделан на благо акционеров и его самого», — заявил старший вице-президент Trillium Джонас Крон.
Сообщается, что сегодняшнее голосование вряд ли повлияет на положение дел в компании, так как Цукерберг контролирует около 60% голосов при принятии решений, что дает ему последнее слово по всем вопросам.
Тем не менее, процент проголосовавших против гегемонии Марка Цукерберга покажет истинные настроения внутри компании, а также количество тех, кто еще верит в лидерские навыки главы Facebook.
Всегда остается вероятность, что Цукерберг решит уйти самостоятельно, не дожидаясь итогов голосования, но предпосылок к этому нет. Даже когда социальную сеть раздирали скандалы, связанные с Cambridge Analytica и утечками данных, Марк Цукерберг по-прежнему считал себя лучшим кандидатом на управление компанией.
«К сожалению, когда ты создаешь что-то большого масштаба, правильные решения могут занять много времени.
И ни я, ни кто-то другой не может просто прийти и щелкнуть пальцами, чтобы все проблемы разрешились за 3 месяца или полгода.
Это уже не первый раз, когда мы сталкиваемся с подобными трудностями», — заявил Марк Цукерберг.
«Это все очень больно. Мне, разумеется, не нравится, что мы находимся в той позиции, когда не можем гарантировать качество, которого от нас ждут каждый день. Но, в какой-то степени, нужно понимать, что мы на правильном пути, и немного подождать, чтобы все начали работать, как надо, и соответствовать стандарту, которого от нас ожидают», — заключил глава Facebook.
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