Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом

Россельхознадзор выявил еще пять белорусских компаний-посредников, которые занимаются "ложным транзитом" продуктов через территорию РФ в Казахстан и Киргизию, говорится в сообщении российского ведомства.

Служба указывает, что продолжает проводить анализ поставок подконтрольной продукции из Белоруссии в Казахстан и Киргизию с помощью транзита через территорию России.