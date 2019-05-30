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Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор выявил еще пять белорусских компаний-посредников, которые занимаются "ложным транзитом" продуктов через территорию РФ в Казахстан и Киргизию, говорится в сообщении российского ведомства.
Служба указывает, что продолжает проводить анализ поставок подконтрольной продукции из Белоруссии в Казахстан и Киргизию с помощью транзита через территорию России.
"В результате анализа выявлены пять белорусских компаний-посредников (ООО "АгроПродСбыт", ООО "ТрейдМолИнвест", ООО "Камфи Юнайтед", ООО "Молпромтрейд", ООО "Молпродлакт") и еще шесть белорусских производителей (ОАО "Гомельский мясокомбинат", ОАО "Пинский мясокомбинат", ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат", ОСП "Производственный комбинат" Лельчицкое РАЙПО, ОАО "Ошмянский МК", Дрибинское РАЙПО Скотоубойный пункт г.п. Дрибин), выступающих в качестве отправителей продукции в адреса киргизских и казахстанских получателей, которые осуществляют незаконные поставки белорусских товаров в Россию, используя схему "ложного транзита" в Казахстан и Киргизию", — говорится в сообщении.
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Компании , Россельхознадзор
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