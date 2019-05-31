Промсвязьбанк прокомментировал арест имущества Ананьевых

Дмитрия и Заявление об аресте активов экс-владельцев Промсвязьбанка Алексея Ананьева , а также его бывших топ-менеджеров было направлено на предотвращение дальнейших противоправных действий, сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.

«По информации банка, ответчики в преддверии и в период санации Промсвязьбанка совершали сделки по отчуждению имущества, приобретенного ими на свое имя, в том числе переписывали недвижимое имущество на родственников и связанных с ними лиц. Заявление об аресте активов ответчиков и их родственников направлено на сохранение текущего status quo, недопущение дальнейших противоправных действий по выводу активов и последующее исполнение судебного акта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление об аресте активов — следствие последовательных правовых действий Промсвязьбанка и Банка России по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка, в том числе за границу.

Ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению Промсвязьбанка арестовал имущество бывших владельцев кредитной организации Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров банка. В рамках заявления об аресте Промсвязьбанк просил суд арестовать движимое, недвижимое имущество и другие активы ответчиков, которые своими действиями в совокупности причинили банку ущерб в размере более 282 млрд руб.

В декабре 2018 года, Промсвязьбанк направил в Арбитражный суд Москвы исковое заявление на сумму более 282 млрд рублей о взыскании убытков с бывших владельцев кредитной организации Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также членов правления, топ-менеджеров и должностных лиц банка. В сообщении кредитной организации отмечалось, что Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит последовательную работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу.