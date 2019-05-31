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Промсвязьбанк прокомментировал арест имущества Ананьевых 

Rambler News Service + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Заявление об аресте активов экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьева, а также его бывших топ-менеджеров было направлено на предотвращение дальнейших противоправных действий, сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.
«По информации банка, ответчики в преддверии и в период санации Промсвязьбанка совершали сделки по отчуждению имущества, приобретенного ими на свое имя, в том числе переписывали недвижимое имущество на родственников и связанных с ними лиц. Заявление об аресте активов ответчиков и их родственников направлено на сохранение текущего status quo, недопущение дальнейших противоправных действий по выводу активов и последующее исполнение судебного акта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заявление об аресте активов — следствие последовательных правовых действий Промсвязьбанка и Банка России по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка, в том числе за границу.
Ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению Промсвязьбанка арестовал имущество бывших владельцев кредитной организации Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров банка. В рамках заявления об аресте Промсвязьбанк просил суд арестовать движимое, недвижимое имущество и другие активы ответчиков, которые своими действиями в совокупности причинили банку ущерб в размере более 282 млрд руб.
В декабре 2018 года, Промсвязьбанк направил в Арбитражный суд Москвы исковое заявление на сумму более 282 млрд рублей о взыскании убытков с бывших владельцев кредитной организации Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также членов правления, топ-менеджеров и должностных лиц банка. В сообщении кредитной организации отмечалось, что Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит последовательную работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу.
В декабре 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, в январе было принято решение создать на его основе банк для работы со средствами гособоронзаказа. В апреле главой временной администрации Промсвязьбанка был назначен экс-руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков.
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Компании , Алексей Ананьев , Дмитрий Ананьев , Петр Фрадков , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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