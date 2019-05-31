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Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в первом квартале 2019 года превысили один миллиард долларов. Об этом говорится в финансовом отчете компании за период с 1 января по 31 марта текущего года, размещенном в четверг на ее сайте.
Согласно опубликованным данным, за первые три месяца компания, которая в начала мая провела процедуру первичного размещения акций (IPO) на бирже Нью-Йорка, потеряла 1,01 млрд долларов. При этом ее выручка составила 3,1 млрд долларов. Аналитики компании предрекали, что убытки Uber будут колебаться между 1 и 1,1 млрд долларов.
Агентство Рейтер отмечает, что отчетность по итогам первого квартала может вселить уверенность в инвесторов, так как Uber в результате IPO добился намеченных финансовых целей. На данный момент акции компании торгуются приблизительно на 10% ниже изначальной их стоимости ($45 за штуку) при первичном размещении.
Число бронирований поездок с помощью сервиса такси Uber выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34%, их общая стоимость составила 14,6 млрд долларов. По сравнению с прошлым кварталом эта цифра увеличилась на 3,4%, что, по оценке Рейтер, говорит о трудностях компании с поиском новых водителей. Число ежемесячных активных пользователей во всем мире выросло с 91 млн в последнем квартале 2018 года до 93 млн Uber — популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.
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Компании , Uber , Reuters
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