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Huawei попросила американцев покинуть компанию 

Мир24 + ещё 9 1 час назад
Китайская компания Huawei в срочном порядке разрывает сотрудничество с США. Все намеченные встречи с представителями Америки отменены, а граждан Штатов, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжэнь высылают на родину, сообщает Financial Times. Соответствующее решение было принято после того, как власти Америки внесли китайскую компанию в черный список.
Рабочая группа в сфере исследований была расформирована две недели назад. В ней работали представители из США. Всех американцев попросили покинуть предприятие.
В срочном порядке компания внесла изменения в совместную работу представительств обеих стран, чтобы полностью гарантировать, что их работа не противоречит установленным правилам.
Напомним, глава США Дональд Трамп 15 мая подписал указ о режиме чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. С 17 мая Huawei находится в черном списке из-за угрозы национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что в связи с этим Huawei подала иск к США. По мнению руководства телекоммуникационного гиганта, санкции противоречат американской конституции. К примеру, было нарушено право на судебное разбирательство.
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Комментарии1
Компании , Видео , Дональд Трамп , Financial Times
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