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Министр обороны Китая заявил, что Huawei не имеет связей с ВС страны 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Китайская корпорация Huawei является частной компанией и не имеет связей с вооруженными силами. Об этом заявил в воскресенье министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, выступая на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Это абсолютно частная, а не военная компания", — подчеркнул он. "Если продукты Huawei используются в вооруженных силах, это совершенно не означает, что они сделаны специально для армии", — добавил Вэй Фэнхэ, отметив, что "это бессмысленно".
"Правительство, — продолжил министр, — выступает против наложенных на корпорацию санкций".
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в воскресенье заявил о тесных связях корпорации Huawei с правительством Китая. По его мнению, в КНР интеграция бизнеса с военной сферой очень глубокая.
Президент США Дональд Трамп 15 мая подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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