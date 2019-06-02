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Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Власти КНР расследуют возможное нарушение американской FedEx интересов китайских клиентов.
Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx. Ее китайская сторона подозревает в нарушении прав потребителей КНР.
Отмечается, что служба доставки часто путала адреса заказчиков, из-за чего товар не доходил до покупателя. Это является нарушением прав и интересов заказчиков, а также негативно влияет на всю отрасль экспресс-доставки Китая.
«Соответствующее государственное ведомство Китая приняло решение о проведении расследования», — передает агентство Xinhua.
Ранее китайские власти выразили готовность ввести ответные меры против США, после того как американская сторона фактически запретили деятельность Huawei на своей территории. В КНР, в свою очередь, решили составить черный список американских компаний.
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