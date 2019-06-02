Убийственная жадность

США погрязли в психическом кризисе — миллионы американцев находятся на грани самоубийства из-за того, что не могут получить помощь психиатра. Страховые компании используют любые предлоги, лишь бы не платить за услуги психологов и психиатров: обманывают клиентов, прикрываются различными трактовками закона, специально задерживают или занижают выплаты по страховке. Проблема достигла такого масштаба, что на федеральном уровне начала падать средняя продолжительность жизни всего населения. Проблема существует уже 10 лет, но власти до сих пор не смогли подобрать грамотное решение. Жадность страхового бизнеса стоимостью в миллионы человеческих жизней — в материале «Ленты.ру».

Психический кризис

Америка переживает кризис психического здоровья. По оценке некоммерческой организации Mental Health America, за 2019 год ментальные проблемы были выявлены у 18,07 процента населения (более 44 миллионов человек). Почти половина всех американцев злоупотребляют психоактивными веществами, а у 9,6 миллиона наблюдаются суицидальные мысли. От психических расстройств страдает все больше молодых людей. Например, доля миллениалов (поколение родившихся после 1981 года) с депрессией выросла с 11,93 процента в 2015 году до 12,63 процента в 2018-м. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за 2015-2017 годы, из-за проблем с психическим здоровьем ожидаемая продолжительность жизни в США впервые за столетие снижалась три года подряд. Это произошло, несмотря на успехи в борьбе с раком и сердечными заболеваниями, за счет роста самоубийств и непреднамеренных травм, в том числе передозировки наркотиков. Так, в 2017 году 47 тысяч американцев погибли в результате самоубийств, 70 тысяч — от передозировки, а около 17,3 миллиона взрослых серьезно пострадали от приступов депрессии.

Психические недуги, по оценке Американской психологической ассоциации, дорого стоят — американская экономика ежегодно теряет около 217 миллионов рабочих дней. Снижение производительности связано с психическими заболеваниями и злоупотреблением психоактивными веществами, косвенные потери для бизнеса составляют от 79 миллиардов до 105 миллиардов долларов в год.

Национальная благотворительная организация «Сеть ветеранов Коэна» (CVN) и Национальный совет по поведенческому здоровью в прошлом году провели масштабное исследование доступности психиатрической помощи в стране. Спрос на эти услуги оказался выше, чем когда-либо, — 56 процентов американцев мечтают найти врача для себя или для близкого человека. Многие из них молоды, имеют низкий доход и военное образование.

«В Америке кризис психического здоровья. Если мы хотим спасти жизни, защитить семьи и сохранить будущее, мы должны переосмыслить нашу систему психического здравоохранения и сделать конкретные шаги, чтобы граждане могли получить помощь, когда она им нужна», — заявил президент и главный исполнительный директор CVN доктор Энтони Хассан. Как показал опрос CVN, подавляющее большинство американцев (76 процентов) считают, что психическое здоровье так же важно, как и физическое, но при этом 74 процента не считают такие услуги доступными для всех. «Это исследование подтвердило то, что мы слышим каждый день, — люди изо всех сил пытаются найти помощь, в которой они отчаянно нуждаются», — сказала Линда Розенберг, президент и исполнительный директор Национального совета по поведенческому здоровью.

Неудачный паритет

В 2008 году Конгресс США принял закон о паритете, согласно которому страховки должны покрывать лечение ментальных расстройств и зависимостей в объеме, сопоставимом с лечением физических болезней. Его помог протолкнуть бывший конгрессмен Род-Айленда Патрик Кеннеди , который 4 мая 2006 года прославился тем, что разбил свою машину на Капитолийском холме. На следующий день после аварии он собрал пресс-конференцию и рассказал о преследующих его всю жизнь депрессии и наркотической зависимости, пообещав начать лечение. Закон принимали в разгар финансового кризиса 2008 года, прикрепив его к чрезвычайному законопроекту, направленному на помощь обанкротившимся банкам США. «Хорошая новость заключается в том, что мы приняли закон. Плохая — никто не заметил, что мы его приняли, потому что даже основной законопроект был вторичным по отношению к тому факту, что мы столкнулись с потенциальной Великой депрессией», — заявил тогда Кеннеди.

В 2010 году также вступил в силу закон о доступном медицинском обслуживании, который гарантировал выплаты по психическому здоровью в пакетах коммерческого медицинского страхования. В сочетании с законом о паритете он должен был обеспечить американцам максимальный доступ к услугам по охране ментального здоровья, но на практике все оказалось сложнее. В 2013 году люди, страдающие биполярным расстройством, не могли получить услуги по страховке в большинстве штатов. То же самое относилось к больным шизофренией, анорексией, алкоголизмом и еще множеством других серьезных недугов. Согласно исследованию 2013 года, проведенному медицинским порталом HealthPocket, только 54 процента индивидуальных планов медицинского страхования в США включали в себя покрытие расходов на лечение наркомании, 61 процент предусматривал лечение психического здоровья.

В период с 2008-го, когда был принят закон о паритете, по 2016 год уровень смертности от самоубийств в США вырос на 16 процентов, а число смертельных передозировок поднялось на 66 процентов. «Медицинские страховщики не соблюдают федеральный закон, требующий паритета в возмещении затрат на лечение психического здоровья и наркомании, и должны нести ответственность», — отмечалось в отчете комиссии президента США Дональда Трампа по опиоидному кризису в ноябре 2017 года.

Страховые компании с самого начала пытались остановить нововведения. Они сформировали группу под названием «Коалиция за паритет», которая попыталась через суд отменить закон о паритете, заявив, что новые правила будут чрезмерно обременительными. Суд отклонил иск, и страховщикам пришлось принять новые правила.

Лимиты на медицинскую и психиатрическую помощь теперь установлены на одном уровне, но пациенты и их семьи говорят, что компании используют уловки, чтобы сэкономить на лечении. Например, включают в свою сеть специалистов, которые не принимают новых пациентов или уже не входят в страховую сеть. Также установлены серьезные бюрократические барьеры, для одобрения лечения необходимо собрать кучу документов, а размер оплаты за психиатрическую помощь меньше, чем за другие медицинские услуги. Причины, по которым страховщики всеми силами тормозят оплату психиатрического лечения, легко понять — ежегодные расходы на лечение психических заболеваний в США оцениваются в 201 миллиард долларов. Это самые высокие затраты среди всех хронических заболеваний, включая рак.

Часто списки докторов, которые должны предоставить лечение по страховке, заполнены «призраками». Брайан Диксон, детский психиатр из Форт-Уэрта, больше не работает по страховке, но, согласно каталогу страховой компании, все еще входит в сеть. Он регулярно вынужден отказывать пациентам, которые к нему обращаются. Мелисса Дэвис, психолог из округа Дефайанс, штат Огайо, не смогла заключить договор со страховой компанией, которая сослалась на то, что у нее уже достаточно специалистов такого профиля. При этом в округе было всего три практикующих психиатра, в том числе сама Дэвис, а в каталоге компании было указано много специалистов, которые прекратили практику или вообще уже умерли. Анжела Кимбалл, исполняющая обязанности генерального директора Национального альянса по психическим заболеваниям, замечает, что, несмотря на закон о паритете, новыми правилами все равно нельзя воспользоваться, потому что редко удается найти специалиста в рамках своей страховки.

Не хватает коек

Психиатры обвиняют страховые компании в том, что они сознательно затягивают оплату.

«Я говорил по телефону в течение 45 минут. Рассказывал представителю страховой компании, как мой пациент попал в отделение неотложной помощи. Объяснял, что он настолько подавлен, что едва может ходить. Но платеж никак не хотели авторизовать», — вспоминает психиатр Брайан Барнетт.

Как он уточнил, пациент с глубокой депрессией месяцами пытался воспользоваться страховкой, но безуспешно. По его словам, это системный подход. Барнетт утверждает, что многие страховые компании неохотно оплачивают психиатрические услуги, вследствие чего почти половина психиатров вообще не принимают страховку. Согласно отчету консалтинговой компании Milliman Inc., пациенты вынуждены доплачивать за психиатрическую помощь из своего кармана гораздо чаще, чем за медицинскую и хирургическую.

Первичное посещение психиатра, как следует из отчета, по страховке оплачивается в среднем на 20 процентов ниже, чем осмотр у терапевта. Ряд специалистов предпочли снизить свои ставки вместо того, чтобы работать со страховыми компаниями. «Часто мы просто спрашиваем пациента, сколько он может себе позволить, и изо всех сил стараемся найти подходящий вариант», — говорит доктор Лаура Чакес, основательница «Центра осознанности и поведенческой терапии» в Сент-Луисе. По ее словам, разброс в цене может составлять от 10 до 120 долларов в час. Кейли Плейс из клиники Shifting Tides Therapeutic Solutions также сообщила, что не принимает страховку, но готова предоставить более дешевые сессии.

Тем временем психиатрические клиники из-за низкой компенсации со стороны страховщиков сокращают количество мест. Даже если госпитализация одобрена, пациентам часто приходится ждать, пока в больнице освободится койка. Обычно время ожидания составляет около четырех часов в отделении неотложной помощи, но, если речь идет о психиатрии, этот срок увеличивается до нескольких дней — пока не найдут больницу, в которой еще есть места. Результаты исследования, опубликованные в «Американском журнале профилактической медицины», показали, что в большинстве округов за пределами мегаполисов (65 процентов) нет психиатра и почти в половине округов в сельской местности (47 процентов) нет психолога.

При этом, согласно отчету Американской академии медицинских колледжей, за 2015 год более 60 процентов практикующих психиатров уже старше 55 лет и скоро уйдут на пенсию — это один из самых высоких показателей среди всех специальностей. Согласно прогнозам Министерства здравоохранения США, к 2025 году дефицит специалистов в области психического здоровья составит 250 тысяч человек от прогнозируемой потребности. По оценке HR фирмы Merritt Hawkins, нехватка психиатров станет самым большим дефицитом кадров, с которым когда-либо сталкивался рынок труда. «Исторически сложилось так, что спрос на психиатрическое лечение был невысоким из-за стигмы. Сейчас стигма уменьшается, люди готовы лечиться, но предложение еще отстает», — пояснил доктор Джерри Халверсон, главный врач Rogers Behavioral Health.

Лавина исков

Американцы пытаются добиться доступного лечения через суд. Желающих так много, что Мейрам Бендат открыл юридическую практику, связанную только с отказами в психиатрической помощи. По его словам, из-за наплыва клиентов он предпочитает объединять требования в групповые иски. Одним из самых известных дел Бендата стал групповой иск против компании United Behavioral Health, подразделения UnitedHealth Group. В деле участвовала Диди Тиллитт — мать Макса Тиллитта, который лечился от героиновой зависимости. Однако страховая компания отказалась оплачивать его лечение в клинике — спустя неделю после выписки молодой человек умер от передозировки. Вскоре Диди Тиллитт поняла, что это не было частным случаем — по всей стране люди сталкивались с препятствиями на пути к помощи, которая могла бы спасти их жизни.

Суд признал United Behavioral Health ответственной за нарушение фидуциарной обязанности (понятие англосаксонского права, регламентирующее обязанности доверенного лица, в частности, представитель обязан ставить интересы доверителя выше собственных) и отказ в оплате лечения. Но при этом не было принято никаких штрафных санкций в отношении компании. «По сути, у них появился стимул и дальше поступать неправильно, потому что они поняли, что не будут наказаны в денежном выражении», — говорит Бендат.

Министр труда Александр Акоста также заявил комиссии по опиоидному кризису, что «ему нужно право штрафовать нарушителей и проводить индивидуальные расследования деятельности страховщиков, а не только клиник». Пока правоприменительная практика говорит о том, что до штрафов доходит редко. Лучше всего дела обстоят в Калифорнии. Там в 2013 году компании Kaiser Permanente выписали штраф в четыре миллиона долларов за нарушение паритета в оказании помощи, что стало максимальной суммой по таким делам. Чаще суды ограничиваются предписаниями исправить недочеты. Например, CVS Health Corp. просто договорилась с генеральным прокурором штата Массачусетс переделать каталоги и дать потребителям верную контактную информацию врачей. Во Флориде, Индиане и Неваде власти не предпринимали никаких действий, чтобы заставить страховщиков соблюдать закон о паритете.

Больные и их родственники считают, что, если суды идут на поводу у большого бизнеса, правительству необходимо проявить политическую волю и наконец обеспечить доступ к обещанному лечению, от которого зависит жизнь человека. Меры, которые были приняты на государственном уровне, оказались недостаточными, чтобы остановить рост смертей. Пока в противостоянии людей с психическими расстройствами и многомиллионного бизнеса убедительно выигрывают страховые компании.