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Акции «Газпрома» обновили максимум с августа 2008 года 

РИА Новости + ещё 4 16 минут назад
Фото: Р-Спорт
Акции "Газпрома" на торгах в понедельник обновили максимум с августа 2008 года, однако потом несколько откатились, следует из данных на Московской бирже.
На пике цена акции достигла 251,65 рубля, что соответствовало росту на 17% и максимуму с августа 2008 года. Однако затем последовал откат и на 13.35 мск котировки составляли около 235 рублей, то есть увеличивались по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу на 9,3%.
Буквально за пару минут до выхода акций "Газпрома" на пик Московская биржа повысила для них верхние значения границ ценового коридора торгов и диапазона оценки рыночных рисков.
"В соответствии с методикой определения … риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская биржа" в 13.03 мск изменены значения верхних границ ценового коридора (до 251,69) и диапазона оценки рыночных рисков (до 269,691 рубля, эквивалентно ставке 25,5%) ценной бумаги GAZP", — говорится в сообщении биржи.
Под данным тикером торгуются обыкновенные акции "Газпрома".
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Комментарии
Компании , Рынки , Газпром , Московская биржа
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