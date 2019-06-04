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Сечин рассказал о последствиях инцидента с «Дружбой» для экспорта нефти 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инцидент с нефтепроводом "Дружба" негативно влияет и на "Роснефть", и на поставки сырья в Западную Европу, заявил в ходе годового собрания акционеров глава компании Игорь Сечин.
"Безусловно этот инцидент негативно влияет не только на "Роснефть", но и на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу", — сказал Сечин.
В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
Участники прошедших в Москве 3 июня переговоров по ситуации с трубопроводом "Дружба" не обсуждали конкретные суммы компенсаций из-за загрязнения нефти, однако концептуальная договоренность по процедуре их получения с зарубежными получателями российской нефти была достигнута, сообщил ранее журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. По его словам, в переговорах участвовали "все стороны": "Транснефть" и операторы участков "Дружбы" в других странах, крупные российские нефтяные компании, включая "Роснефть", и европейские получатели нефти, в том числе польская Orlen и французская Total.
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Комментарии1
Компании , Рынки , Павел Сорокин , Игорь Сечин , Транснефть , Total , Роснефть
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