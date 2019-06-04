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Reuters: США готовят антимонопольное расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.
Согласно этим данным, полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Министерством юстиции, которое займется Apple и Google.
В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Минюст США готовится к расследованию в отношении Google с целью определить, не использует ли компания, владеющая крупнейшей в мире платформой онлайн-рекламы, свое положение на рынке, чтобы подавлять менее крупных конкурентов, нарушая тем самым законодательство о честной конкуренции.
Ранее президент США Дональд Трамп выступал с утверждениями, что администрации крупнейших социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google подавляют голоса консервативной аудитории и скрывают позитивную информацию и новости о положении в США в период его президентства. Он также указывал на якобы имеющую место подтасовку результатов поиска новостей о нем.
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Комментарии1
Компании , Дональд Трамп , Amazon , Минюст РФ , Министерство юстиции США , Apple , Google , Reuters , Wall Street Journal
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