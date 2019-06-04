Жизнь после власти: по чьим стопам пойдет Порошенко

За годы президентства Петр Порошенко не решил коррупционных проблем Украины и растерял почти половину собственного состояния. Одни убытки принесла должность в Овальном кабинете и Дональду Трампу . Приход бизнесменов во власть чаще всего больно бьет по кошельку и оборачивается скандалами и громкими расследованиями. Как складывается судьба богатых людей в большой политике — в материале «Газеты.Ru».

Амбиции бизнесменов занять главный руководящий пост в стране нередко оборачивались убытками для их активов, сопровождались громкими расследованиями и даже посадками, а хождение во власть заканчивалось крупными скандалами.

Так, бывший президент Украины Петр Порошенко за время своего президентства потерял 40% своего капитала, сообщал в мае Bloomberg.

В 2014 году, когда Порошенко победил на выборах, украинский Forbes оценивал его состояние в $1,3 млрд После выборов в этом году Петр Порошенко вместе с президентским креслом уступил и звание миллиардера: его состояние за пять лет сократилось до $709 млн, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Как пал «шоколадный» король»

Еще в 2012 году производство шоколадной фабрики Roshen — самого главного из многочисленных активов Порошенко — превышало 400 тыс. тонн в год. Спустя год Роспотребнадзор запретил поставки в Россию изделий Roshen, после чего за два последующих года производство сократилось на 25%, писал Bloomberg.

Порошенко пришел во власть из бизнеса: впервые он получил место в Верховной раде в 1998 году, затем работал в Совете нацбезопасности, был главой МИДа , министром экономического развития и торговли.

За время президентства Порошенко экономике Украины удалось перейти в стадию роста, были проведены экономические реформы: еще в 2014 году ВВП Украины падал на 6,6%, в 2015 — на 9,8%, но уже в 2016 году украинская экономика начала восстановление, а ВВП вырос на 2,3%. По итогам прошлого года рост составил 3,3%.

Также страна смогла подняться в рейтинге Doing Business, ежегодно выпускаемым Всемирным банком : в 2015 году Украина была на 96-м месте, а в 2018 году — уже на 71-й строке.

Однако все же Украине так и не удалось избавиться от звания одной из беднейших стран в Европе, как называл ее МВФ и Всемирный банк, а попытки победить коррупцию в стране не привели к успеху.

Западные СМИ после поражения Порошенко писали, что он смог добиться прогресса в реформах, но не смог справиться с коррупцией. А в настоящее время Украине грозит дефолт. По данным минфина страны, общий долг Украины на начало января 2019 года составляет более $79,82 млрд или около 3 трлн гривен.

Что касается доходов самого экс-президента, то в 2018 году они увеличились в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн).

Однако как только Порошенко потерял неприкосновенность, на него тут же завели несколько уголовных дел.

Убытки от власти

Для Америки, например, президент-бизнесмен — обычная история. Но нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, избранный в 2016 году, — самый состоятельный человек, который когда-либо становился хозяином Овального кабинета. При этом он является одним из самых непопулярных президентов в современной истории США.

45-й президент США начинал бизнес на сделках с недвижимостью в компании своего отца, позже он дал ей свое имя — Trump Organization. Впоследствии он даже вел собственное шоу «Ученик». Кроме того, в активах Трампа сеть гольф-клубов, а с 1996 по 2015 годы он владел правами на несколько конкурсов красоты.

В 2019 году Трамп возглавил список из 12 самых богатых американских лидеров, состояние которых было не меньше $50 млн Однако за время своего срока Трамп опустился на 138 позиций в списке 400 богатейших людей США по версии Forbes.

Трамп тем не менее собирается вновь идти на выборы в 2020 году, хотя до этого глава Белого дома никогда не был чиновником. Ему не знакомы стандарты госслужбы, он далек от формальных рамок чиновничьей иерархии.

Трамп построил бизнес-империю, которую теперь грозятся расследовать демократы, требующие в преддверии новых выборов получить доступ к его налоговым декларациям.

Еще во время предвыборной гонки 2016 года Трамп прославился ярким стилем и резкими замечаниями, а его главными лозунгами было «вернуть Америке былое величие» и «Америка прежде всего». К его стилю руководства есть вопросы, американские СМИ нередко пишут со ссылкой на данные анонимных источников из администрации президента о царящем внутри хаосе и беспорядке. Кроме того, команда Трампа характеризуется большой текучкой кадров: она, по данным Института Брукингса, составляет 68%.

Во внешней политике Трамп отметился как грубый лоббист интересов Америки: он развязал ряд торговых войн, усилил санкции в отношении Венесуэлы, Ирана, России и не стеснялся протекционных решений для продвижения интересов экономики США.

В 2018 году Соединенным Штатам впервые за 10 лет удалось вернуть себе статус самой конкурентоспособной экономики в мире, согласно ежегодному докладу Всемирного экономического форума. Однако уже в этом году США уступили первенство Сингапуру.

Тем не менее экономика США при Трампе чувствует себя уверенно, а безработица находится на рекордно низких показателях.

Примечательно, что сразу после избрания Трамп пообещал отказаться от президентской зарплаты в $400 тыс. и cказал, что ему будет достаточно одного доллара в год. Недавно Трамп заявил, что за время своего президентства он только терял деньги.

Миллиардер в трущобах

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават прошел путь, который больше подходит для голливудских сценаристов.

В 1989 году он основал Shinawatra Datacom, сеть мобильных телефонов. Чуть позже в 1994 году он вступил в политику, став министром иностранных дел.

С 2001 по 2006 год политик китайского происхождения был премьером. Сразу после начала второго премьерского срока после выборов 2005 года военные отстранили Чинавата от должности в результате госпереворота.

Тайский миллиардер был вынужден сбежать из страны и жить в изгнании.

Опальный бизнесмен прославился в политике своими реформами, особенно в отношении бедного населения страны. Он предоставлял людям дешевые кредиты и доступное медицинское обслуживание, обретя популярность среди бедняков.

Даже находясь вдали от страны, он сохранил власть, став неформальным лидером оппозиции. Однако суд заочно приговорил его к трем годам тюремного заключения по обвинению в конфликте интересов.

Деньги и демократия

Еще один президент-миллиардер — Себастьян Пиньера выиграл президентские выборы в Чили в 2010 году и занимает пост по сей день: в 2017 году после четырехлетнего перерыва его избрали во второй раз.

До выборов 2010 года Пиньера был мажоритарным акционером авиакомпании Lan Chile (порядка 27%), телеканала Chilevisión (100%), компании Blanco y Negro (13%), которая владела популярнейшим футбольным клубом страны «Коло-Коло». Вступив в президентскую кампанию 2010 года Пиньера, чтобы избежать конфликта интересов, продал все свою доли в бизнесе, в том числе пакет в LAN за $1,5 млрд

Состояние Пиньера оценивается Forbes в $2,8 млрд За свой бизнес он получил прозвище «чилийский Берлускони».

Чили — не самая бедная латиноамериканская страна. В последнее десятилетие она была одной из самых быстрорастущих экономик Латинской Америки, по данным Всемирного банка. Стране удалось сократить долю бедного населения с 30% в 2000 году до 6,4% в 2017 году.

Чилийская экономика в 2018 году показала рост на 4%. Однако Сантьяго предстоит решить еще ряд финансовых проблем, в том числе по задолженности, из-за которой государство становится уязвимым.

Яркий Сильвио

Мультимиллиардеры во главе государства были и в Старом Свете. Яркий пример — Сильвио Берлускони, который пришел в итальянскую политику в 57 лет. Его называют одним из самых богатых людей Италии. Forbes оценивает его состояние в $6,1 млрд

Страховой магнат, собственник банков и СМИ, владелец контрольного пакета акций компании Fininvest, а с 1986 по 2016 год еще и владелец футбольного клуба «Милан».

Он основал свою первую партию «Вперед, Италия!» в январе 1994 года, а всего спустя 60 дней вместе с ней выиграл общенациональные парламентские выборы.

В мае 1994 года Берлускони был избран премьер-министром Италии, однако из-за разногласий его первый кабмин проработал всего восемь месяцев, после чего правительство Берлускони ушло в отставку. Это не остановило его политическое движение. Новый правоцентристский блок Берлускони Casa Delle Liberta («Дом свободы») одержал победу на парламентских выборах 13 мая 2001 года, а уже в июне Берлускони вновь стал премьером.

Первые обвинения в экономических преступлениях в его адрес прозвучали еще в конце 1990-х гг., но он сумел оправдаться. Отдав власть в 2006 году, Берлускони смог вернуться в премьерское кресло уже в 2008-м.

Он стал единственным политиком, которому удалось за 14 лет трижды возглавить итальянское правительство.

При этом в отношении Берлускони инициировалось много уголовных дел, по некоторым он даже был признан виновным и в 2013 году суд наложил на политика запрет занимать государственные должности.

По одному из громких дел — о масштабных финансовых махинациях в принадлежащей Берлускони группе Mediaset — суд его даже приговорил к четырем годам заключения, однако в итоге был помилован, а потом срок в связи с преклонным возрастом подсудимого был заменен на соцработы в доме для престарелых, где по данным СМИ, он в общей сложности провел менее недели.