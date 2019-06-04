Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.11
$
65.35
73.26
73.40
Прогноз
10.06 – 17.06
$
66.00
72.47
Индексы и котировки Brent
60.49
–1.22 Золото
1325.81
+0.11 РТС
1302.82
–0.28
Динамика валют
EUR / USD
04.06
1.1247
+0.0081
20.05
1.1166
31.05
21.05
09.05

Немецкие бизнесмены заявили об утрате доверия к правительству Меркель 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство ФРГ канцлера Ангелы Меркель во многом утратило доверие к себе, заявил на конференции в Берлине президент федерального союза немецкой промышленности Дитер Кемпф.
"Мы ожидаем от "большой коалиции" ответов на глобальные вопросы нашего времени. Мы хотим говорить о том, как мы создадим благосостояние завтра. Вместе этого нам предлагается несмелая работа в мелких политических вопросах, возможно, в надежде на улучшение следующих результатов соцопросов. (…) коалиция, разрешите мне сказать прямо, утратила большую часть имевшегося доверия", — заявил Кемпф.
Он добавил, что "итоги выборов в Европарламент, а также результаты социологических опросов для обеих "народных партий" (ХДС и СДПГ — ред) были скорее разрушительными".
"Мы, представители промышленности, озабочены. Мы озабочены будущим нашей страны, нашего общества и наших предприятий и предпринимателей. Нам сложно вычленить ясный экономико-политический курс в работе правительства", — заявил Кемпф.
Последние новости
Стали известны подробности убийства подмосковного спецназовца Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Ферганская резня: трагедия, всколыхнувшая весь Советский Союз
Комментарии
Компании , Европарламент
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сечин рассказал о последствиях инцидента с «Дружбой»
Медведев «запустил» «регуляторную гильотину»144
«Издевательство над людьми»: «дачная амнистия» зашла в тупик54
Сбербанк купил Rabota.ru
Не заметили: почему россияне не чувствуют роста зарплат6
Видео
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
00:34
Китай отомстил США за Huawei
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение