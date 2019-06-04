Немецкие бизнесмены заявили об утрате доверия к правительству Меркель

Правительство ФРГ канцлера Ангелы Меркель во многом утратило доверие к себе, заявил на конференции в Берлине президент федерального союза немецкой промышленности Дитер Кемпф.

"Мы ожидаем от "большой коалиции" ответов на глобальные вопросы нашего времени. Мы хотим говорить о том, как мы создадим благосостояние завтра. Вместе этого нам предлагается несмелая работа в мелких политических вопросах, возможно, в надежде на улучшение следующих результатов соцопросов. (…) коалиция, разрешите мне сказать прямо, утратила большую часть имевшегося доверия", — заявил Кемпф.

Он добавил, что "итоги выборов в Европарламент , а также результаты социологических опросов для обеих "народных партий" (ХДС и СДПГ — ред) были скорее разрушительными".