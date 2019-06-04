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«Роснефть» запустила в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское нефтяное месторождение 

ТАСС + ещё 5 5 часов назад
Фото: ТАСС
"Роснефть" запустила в промышленную эксплуатацию второе нефтяное месторождение Эргинского кластера — Западно-Эргинское в Ханты-Мансийском автономном округе. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров компании, которое проходит в Санкт-Петербурге, в режиме телемоста дал команду начать отгрузку первой нефти.
"Приступайте к отгрузке нефти", — сказал Сечин.
Генеральный директор "НК "Конданефть" (компания, которая реализует проект) Георгий Евграфов сообщил, что в ноябре 2017 года был запущен в эксплуатацию Кондинский промысел Эргинского кластера. На очереди — Чапровское месторождение, подготовка которого сейчас ведется ускоренными темпами.
По информации компании, Западно-Эргинское месторождение было подготовлено к началу добычи в кратчайшие сроки — менее, чем за 1,5 года. В настоящее время на нем пробурено 49 скважин. Извлекаемые запасы месторождения составляют 23 млн тонн нефти.
"Для эффективной добычи трудноизвлекаемых запасов Эргинского проекта применяются самые современные технологии: управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием сверхпрочного полимерного проппанта и иные технологии увеличения отдачи пласта", — утверждают в "Роснефти".
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Комментарии
Компании , Игорь Сечин , Роснефть
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