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Сбербанк закрыл сделку по покупке сервиса Rabota.ru 

ТАСС + ещё 5 4 часа назад
Фото: ТАСС
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Как сообщается в пресс-релизе Сбербанка, интернет-портал вошел в экосистему банка, что позволит создать масштабного игрока рынка на базе существующей компании.
"Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персонала (job classified) являются одним из стратегических элементов экосистемы Сбербанка и могут предложить качественно новые возможности в этой области, базирующиеся на самых современных технологиях, как физическим лицам, так и компаниям", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время прорабатываются продуктовая и технологическая платформы, выход в новые бизнес-сегменты, в том числе включающие индивидуальные решения как для частных лиц, так и для HR-специалистов на базе возможностей Сбербанка и бренда Rabota.ru.
Как ранее сообщалось, курировать платформу Rabota.ru будет главный исполнительный директор Classified сервисов Сбербанка Олег Голубцов.
Сервис Rabota.ru создан в 2002 году и является одним из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала.
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Компании , Сбербанк России
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