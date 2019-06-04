«Ренова» подала в Минфин США петицию об исключении из санкционного списка

США в апреле прошлого года ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Вексельберга и контролируемую им группу "Ренова". Гражданам и компаниям США запрещается любой бизнес с фигурантами списка, а под угрозой вторичных санкций оказывается взаимодействие с ними и резидентов других стран.

"Мы подали петицию в OFAC, они ее рассматривают", — сказал Вексельберг.

При этом он затруднился ответить, когда может быть получен ответ на эту петицию: "В этом-то и вся проблема".