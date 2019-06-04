Владислав Филёв обратился к замглавы Минтранса Александру Юрчику с вопросом о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании «Якутия» в октябре прошлого года.
Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы ВПП в Якутске, была разрушена стойка шасси.
«Так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия была течь из баков», — сказал Филёв.
Он попросил чиновника прокомментировать эту информацию. На вопрос ответил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
«У нас завтра будет первый отчёт МАК (по расследованию катастрофы с Superjet «Аэрофлота»), просил бы этически обойти этот вопрос и считаю, что до официального опубликования итогов любое наше публичное высказывание (помешает расследованию)», — сказал Бочаров.