Кишечная палочка к чаю: что пьют россияне

В чайных пакетиках обнаружена кишечная палочка. В самом распространенной напитке в России встречается и плесень. Проверка Роскачеством показала, что в одной из проверенных торговых марок пакетированного чая доля плесени в три раза превысила законодательно установленную норму, в другой торговой марке — в четыре раза. При этом качество листового чая оказалось выше.

Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации. В ходе проверки было исследовано 48 листовых и пакетированных чаев 35 наиболее распространенных на российском рынке торговых марок по 178 показателям качества и безопасности. При этом в проекте приняли участие чаи российского производства, а также торговые марки из ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши.

Кишечная палочка — это бактерия, которая обитает в кишечнике человека и других животных. Большинство штаммов бактерии безобидны, однако некоторые из них способны производить токсин, вызывающий такие симптомы, как сильные колики и понос. В некоторых случаях это приводило также и к более серьезным заболеваниям.

Проведенная проверка также показала, что в одной из торговых марок пакетированного чая доля плесени в три раза превысила законодательно установленную норму, в другой торговой марке — в четыре раза.

Некоторые виды плесени на продуктах опасны для человека. Они могут привести к отравлению, вызывают аллергию, дерматит и т.д.

Как отмечают эксперты, на оба вида выявленных нарушений в чае могли повлиять и качество сырья, и несоблюдение условий хранения чая, расфасованного в пакетики и коробки.

Кроме того, проверив чай на содержание 148 наиболее распространенных современных пестицидов, которые используются на чайных плантациях, эксперты выявили их следы в 40 из 48 исследованных образцов. Но выявленные количества настолько малы, что они вряд ли смогут навредить здоровью человека.

При этом бактерии кишечной палочки также были обнаружены в одной из проверенных торговых марок листового черного чая. Однако листовой чай показал меньшее количество следов пестицидов, нежели в пакетированных той же марки.

При этом в целом исследование чая не показало значительных нарушений, считают в организации.

Как отмечается, эксперты не обнаружили серьезных нарушений: ни подделок, ни посторонних примесей (в том числе металломагнитных, красителей) ни в одном чае.

Специалисты также не выявили превышений по содержанию потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов.

В исследуемых образцах не было обнаружено ни красителей, ароматизаторов, песка и примесей сорной травы. Процентное содержание кофеина и танинов, полифенолов также соответствует нормам ГОСТ, сообщили в организации.

При этом результаты недавнего исследование мясного фарша, в ходе которого была была взята продукция 17 наиболее популярных торговых марок, гораздо меньше удовлетворили экспертов.

После исследования лишь одна торговая марка получила российский Знак качества. Еще восемь марок прошли проверку на свежесть, у остальных — вкус оказался лишь удовлетворительным.

Также в фарше двух производителей были обнаружены бактерии листерии, которые вызывают пищевое заболевание и превышение допустимого уровня антибиотиков.

Между тем в России собираются пересмотреть систему ГОСТов.

Предполагается, что это будет способствовать повышению качества продукции.

Советские ГОСТы устарели, они мешают развитию экономики России, заявил на днях глава Росстандарта Алексей Абрамов . Он предложил отменить около 10 тысяч советских ГОСТов.

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются «советские ГОСТы» — государственные стандарты, принятые до 1991 года», — отметил глава ведомства.

Большинство из отменяемых ГОСТов относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене, уточнил Абрамов.

В России собираются оставить только ГОСТы последних лет.

«С 2012 года мы уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет — эта задача решаема», — рассказал глава ведомства.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты при этом подтвердили то, что нынешнюю систему присвоения «ГОСТов», необходимо менять.

Солидная часть продукции, на которой присутствует маркировка «ГОСТ», на самом деле никаким нормам не соответствует, а надпись используется лишь в маркетинговых целях, говорил, в частности, Геннадий Николаев , эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

По его словам, стоило бы ввести штрафы в отношении подобной деятельности.

Однако, скажется ли на качестве продукции модернизация системы «ГОСТов», эксперт сомневается. Многое будет зависеть от лиц, занимающихся модернизацией требований, говорит Николаев. Без привлечения к работе по замене стандартов представителей профессиональных ассоциаций ситуация по некоторым направлениям может даже ухудшиться, резюмирует он.