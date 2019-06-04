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Россия оспорила арбитражные решения по искам «Укрнафты» 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции России сообщило, что Москва оспорила арбитражные решения по искам «Укрнафты» и других компаний в Верховном суде Швейцарии.
«27 мая 2019 г. Россия подала в Верховный Суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» и других. 31 мая 2019 г. Суд подтвердил получение заявлений», — говорится в сообщении Минюста.
Отмечается, что «в заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений».
Ранее в «Укрнафте» сообщили, что Международный арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу компании более $44 млн В Минюсте сообщили, что Россия не признаёт законность решения Международного арбитражного суда о взыскании в пользу ПАО «Укрнафта» более $44 млн компенсации за утрату имущества в Крыму.
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