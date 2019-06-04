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Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти» 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти».
«По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 4 июня 2019 года, председателем совета директоров избран Герхард Шрёдер», — приводит РИА Новости сообщение «Роснефти».
Также сообщается, что новым членом совета из 11 директоров стал кандидат катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади, сменивший главу Glencore Айвана Глазенберга.
В апреле президент России Владимир Путин поздравил бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера с 75-летием.
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