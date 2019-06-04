«Роснефть» ответила на заявление «Транснефти»

"Роснефть" вечером во вторник прокомментировала опубликованное 4 июня заявление "Транснефти"

Вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был задан руководителю "Роснефти" акционерами в ходе годового собрания акционеров компании.

На этот вопрос был дан следующий ответ: "На этом этапе самое главное — добиться скорейшего освобождения трубопроводов от загрязненной пробки, которая находится в трубе и восстановить поставки чистой нефти по магистральным трубопроводам в сторону наших потребителей в Западной Европе.

Конечно, из этого надо сделать выводы, и наладить такой порядок работы, который исключал бы впоследствии возможность повторения такой ситуации.

"Транснефть" заверяет нас, что все убытки компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим в этом смысле, и надеемся, что так и произойдет. Самое главное — как можно быстрее восстановить работу по поставкам чистой нефти".

Проблему надо решать, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве, говорится в заявлении "Роснефти".