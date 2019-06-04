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«Роснефть» ответила на заявление «Транснефти» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
"Роснефть" вечером во вторник прокомментировала опубликованное 4 июня заявление "Транснефти".
Вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был задан руководителю "Роснефти" акционерами в ходе годового собрания акционеров компании.
На этот вопрос был дан следующий ответ: "На этом этапе самое главное — добиться скорейшего освобождения трубопроводов от загрязненной пробки, которая находится в трубе и восстановить поставки чистой нефти по магистральным трубопроводам в сторону наших потребителей в Западной Европе.
Конечно, из этого надо сделать выводы, и наладить такой порядок работы, который исключал бы впоследствии возможность повторения такой ситуации.
"Транснефть" заверяет нас, что все убытки компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим в этом смысле, и надеемся, что так и произойдет. Самое главное — как можно быстрее восстановить работу по поставкам чистой нефти".
Проблему надо решать, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве, говорится в заявлении "Роснефти".
"У нас обычная просьба к коллегам в "Транснефти" — исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления", — резюмировала НК.
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Комментарии
Компании , Транснефть , Роснефть
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