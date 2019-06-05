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Страны ЕАЭС до конца 2019 года начнут принимать карты «Мир» 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
Фото: ТАСС
Карты "Мир" до конца года начнут принимать во всех странах ЕАЭС (в союз помимо России входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан), а также в Таджикистане и Узбекистане. Об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью газете "Известия".
"Почти во всех этих странах, кроме Казахстана, есть свои национальные платежные карты — "Белкарт", ArCA, "Корти Милли", UZCARD, "Элкарт". Мы реализовали отдельную платформу Mir International, позволяющую картам бесшовно проникать в инфраструктуру партнерской системы. До конца 2019 года будут завершены проекты по интеграции с платежными системами всех названных мною стран — Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана", — сказал он.
Также глава НСПК сообщил, что в планах до 2021 года наладить прием карт "Мир" в странах, которые пользуются большой популярностью у российских туристов.
"У нас есть цель по тем странам, которые мы должны до конца 2021 года охватить. В этом списке государства, в которые больше всего выезжает российских туристов, а также те страны, в которых живут российские граждане.
Уже достаточно давно процесс идет с Вьетнамом, надеюсь, в ближайшее время сможем выйти на финишную прямую. Кроме того, мы работаем над организацией приема "Мира" с Таиландом и Болгарией", — добавил Комлев.
Ранее сообщалось, что карты "Мир" начали принимать в Турции в сети IS Bank, имеющего крупнейшую эквайринговую сеть в стране.

О карте "Мир"

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).
Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".
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Комментарии
Компании , Личный счет , Visa , Акционерный банк "Россия" , НСПК , ЕАЭС
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