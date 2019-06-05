Багажный коллапс в Шереметьево получил объяснение

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко заявил, что проблемы с выдачей багажа в аэропорту начались из-за изменившийся технологии и неверных расчетов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы переделали технологию и поняли — нам нужны другие люди, и больше людей», — объяснил Василенко.

Он добавил, что в это же время стала очевидна необходимость поправить некоторые расчеты. Василенко отметил, что в момент перестройки процессов всегда возникают сбои. По его словам, в Шереметьево уже локализовали проблему, сейчас аэропорт работает «практически в штатном режиме».

Гендиректор принес извинения пассажирам и подчеркнул, что через месяц сбоев точно уже не будет.

В конце прошлой недели в Шереметьево произошел коллапс: пассажиры несколько часов не могли получить свой багаж.

Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний, что задержки с выдачей связаны с дефицитом грузчиков. По данным издания, раньше «Аэрофлот» сам обрабатывал багаж своих пассажиров в Шереметьево, но постепенно этим начала заниматься компания «Шереметьево хэндлинг».

По словам источников газеты, компания не успела набрать дополнительных грузчиков, в итоге пассажиры иногда улетают без багажа, и их вещи приходится отправлять следом.