По размерам своих активов банк занимал 422 место в общероссийском рейтинге.
Центральный Банк РФ отозвал лицензию на осуществление коммерческих операций у банка «Взаимодействие».
Об этом говорится на официальном сайте российского регулятора.
По данным ЦБ, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед своими вкладчикам и кредиторами, причиной чему служила потеря ликвидности.
Банк «Взаимодействие» занимал 422 место по размерам активов в рейтинге российских кредитных учреждений.
Запрет на ведение деятельности вступает в силу с 6 июня 2019 года.