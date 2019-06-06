ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

По размерам своих активов банк занимал 422 место в общероссийском рейтинге.

Об этом говорится на официальном сайте российского регулятора.

По данным ЦБ, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед своими вкладчикам и кредиторами, причиной чему служила потеря ликвидности.

Банк «Взаимодействие» занимал 422 место по размерам активов в рейтинге российских кредитных учреждений.

Запрет на ведение деятельности вступает в силу с 6 июня 2019 года.