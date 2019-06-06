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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
По размерам своих активов банк занимал 422 место в общероссийском рейтинге.
Центральный Банк РФ отозвал лицензию на осуществление коммерческих операций у банка «Взаимодействие».
Об этом говорится на официальном сайте российского регулятора.
По данным ЦБ, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед своими вкладчикам и кредиторами, причиной чему служила потеря ликвидности.
Банк «Взаимодействие» занимал 422 место по размерам активов в рейтинге российских кредитных учреждений.
Запрет на ведение деятельности вступает в силу с 6 июня 2019 года.
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