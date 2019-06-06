В Выборгском районе построят сухогрузный порт более чем за 24 млрд рублей

Сухогрузный порт построят в Выборгском районе Ленинградской области, в проект по его созданию будут инвестированы более 24 миллиардов рублей, будут созданы свыше пятисот новых рабочих мест, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.

Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "СПК Высоцк" Павлом Тер-Осиповым.

"Проект включает в себя железнодорожный грузовой фронт, выносной причальный комплекс, склады хранения грузов и другие объекты производственной инфраструктуры, необходимые для приема, обработки, складирования и перевалки каменного угля на морской транспорт", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что первый этап реализации проекта предполагает к 2021 году запуск первой линии погрузки мощностью до семи миллионов тонн в год. Строительство и запуск второй линии планируется осуществить до 2023 года с увеличением мощности грузооборота до 15 миллионов тонн в год,