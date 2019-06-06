«Мегафон» договорился о строительстве линии связи из Европы в Азию

«Мегафон» и финский инфраструктурный оператор Cinia объявили о создании международного консорциума для строительства океанического оптиволоконного маршрута, соединяющего Европу и Азию по Арктическому пути (Хельсинки — Токио), говорится в сообщении российского оператора. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2019.

Протяженность маршрута составит 10 тыс. км. Стороны соглашения ожидают, что рост транзита трафика между Европой и Азией вырастет в ближайшие 5 лет более чем в 3 раза. Основными драйверами роста выступят рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие IoT и цифровизации индустриального интернета. В настоящее время в составе международных магистральных сетей отсутствует подводная оптоволоконная линия связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку, говорится в сообщении.

«“Мегафон” рад присоединиться к крупнейшему международному инфраструктурному проекту, который позволит не только связать континенты через Арктику, но и обеспечить интересы «Мегафона» как лидера цифровых возможностей — в развитии сетевой инфраструктуры для потребителей Арктики и Дальнего Востока», — прокомментировал гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян, слова которого приводятся в сообщении.

«Сегодня мы объявляем о проекте, который связывает между собой три континента, на которых проживает около 85% мирового населения», — подчеркнул Ари-Юсси Кнаапила, гендиректор Cinia, которого цитирует пресс-служба.