Сбербанк и Rambler Group назвали приоритетные проекты

Сбербанк и Rambler Group подписали соглашение об операционном партнерстве по реализации приоритетных проектов. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В соглашении, среди прочего, идет речь о подключении ресурсов Rambler Group к Сбербанк ID, приоритетном использовании эквайринга, в случаях, когда это будет коммерчески обоснованно для Rambler Group, и продвижении в сети банка онлайн-кинотеатра Okko. Благодаря подключению к Сбербанк ID заходить на сайты Rambler Group можно будет по единому логину и паролю для Экосистемы Сбербанка.

Проект по продвижению Okko стартует в июне. В рамках проекта посетителям московских отделений Сбербанка предложат познакомиться с Okko, сотрудники банка расскажут им о возможностях онлайн-кинотеатра и помогут оформить ознакомительную подписку на специальных условиях заинтересованным клиентам. За десять рублей в течение двух недель клиенты смогут получить доступ более чем к 20 тысячам фильмов и сериалов в пакете «Оптимум».

Также стороны решили включить сервисы Rambler Group (билеты в киносеть и подписка на базовый пакет Okko) в пилотное пакетное цифровое предложение банка для клиентов.

Вице-президент, руководитель Дирекции по развитию экосистемы (SberX) Марк Завадский рассказал, что Сбербанк начинает поэтапную интеграцию сервисов крупнейшего в Рунете холдинга онлайн-медиа Rambler Group в свою продуктовую линейку.

«Это первые совместные проекты, которые позволят качественно обогатить и сделать бесшовным клиентский опыт, дополнить банковские услуги востребованным популярным контентом. А единая аутентификация пользователей позволит нам уже в ближайшем будущем предложить клиентам удобный и доступный способ потребления информации», — заявил Завадский.

Генеральный директор Rambler Group Рафаэль Абрамян назвал продвижение Okko в офлайн-сети Сбербанка хорошим примером синергии, которую стороны рассчитывают получить от своего партнерства.

«Это одна из первых наших совместных активностей: впереди у нас большие планы по интеграции продуктов и сервисов RamblerGroup в экосистему Сбербанка. Мы уверены, что это позволит значительно расширить аудиторию Okko и наших медиаресурсов и повысит лояльность клиентов Сбербанка», — рассказал Абрамян.

В апреле 2019 года Сбербанк объявил о решении инвестировать в Rambler Group с целью развития на его базе лидера российского рынка медиа и развлечений. Digital-продукты и сервисы Rambler Group будут интегрированы в экосистему Сбербанка.

Участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал Rambler Group (cash-in).

«Компания [Rambler Group] после сделки не будет иметь долга вообще, и большая часть средств будет направлена на технологическую модернизацию платформы и на приобретение контента», — заявлял ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В результате партнерства экосистема Сбербанка дополнится сервисами и брендами Rambler Group, в том числе одного из самых популярных и быстрорастущих российских онлайн-кинотеатров Оkkо, кинотеатром «Художественный», а также более чем 30 популярными онлайн-ресурсами Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler. Касса, LiveJournal и другими. Ежемесячное количество уникальных пользователей цифровых активов на данный момент составляет 56 млн человек.

Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2019 года.