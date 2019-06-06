ФАС возбудила дело из-за координации цен на смартфоны Philips в России

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» (компания, которая по лицензии продает технику Philips) по подозрению в координации цен на смартфоны, сообщил замглавы ведомства Андрей Цариковский на Петербургском международном экономическом форуме.

«ФАС 3 июня возбудила дело против российской дочки компании Philips, мы подозреваем их в координации цен на смартфоны, примерно та же ситуация, что и была с Samsung», — отметил Цариковский, передает ТАСС.

В компании Philips подчеркнули, что ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» не является ее дочерней компанией.

«Это независимое юридическое лицо, которое осуществляет продажи мобильных телефонов, смартфонов, планшетных и персональных компьютеров под товарным знаком «PHILIPS» на основании лицензионного договора и несет ответственность по официальным претензиям и искам, предъявляемым на территории Российской Федерации в отношении этих товарных категорий», — сообщили в пресс-службе Philips.

В апреле ФАС России признала компанию Samsung виновной в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты.