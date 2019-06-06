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ФАС возбудила дело из-за координации цен на смартфоны Philips в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 6 июня 2019
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» (компания, которая по лицензии продает технику Philips) по подозрению в координации цен на смартфоны, сообщил замглавы ведомства Андрей Цариковский на Петербургском международном экономическом форуме.
«ФАС 3 июня возбудила дело против российской дочки компании Philips, мы подозреваем их в координации цен на смартфоны, примерно та же ситуация, что и была с Samsung», — отметил Цариковский, передает ТАСС.
В компании Philips подчеркнули, что ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» не является ее дочерней компанией.
«Это независимое юридическое лицо, которое осуществляет продажи мобильных телефонов, смартфонов, планшетных и персональных компьютеров под товарным знаком «PHILIPS» на основании лицензионного договора и несет ответственность по официальным претензиям и искам, предъявляемым на территории Российской Федерации в отношении этих товарных категорий», — сообщили в пресс-службе Philips.
В апреле ФАС России признала компанию Samsung виновной в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты.
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Компании , Андрей Цариковский , ФАС , ИТАР-ТАСС
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