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Глава ОАК анонсировал поставку «Суперджетов» в Таиланд 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что ОАК начнет поставку «Суперджетов» в Таиланд в конце 2019 года.
«У нас самолеты в производстве. Контракт подписан, и мы самолеты по нему производим. Первый самолет в этом году планируется поставить, а два в следующем», — сказал Слюсарь в разговоре с ТАСС.
5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, 32 человека спаслось. Большинство погибших отравились продуктами горения.
5 июня эксперты МАК подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в российской авиации развернулся ожесточенный спор: одни винят в гибели 41 пассажира экипаж, допустивший роковой просчет, другие — конструкторов, выпустивших «сырую» модель. К последним примкнул и владелец авиакомпании S7 Владислав Филев, вновь поднявший вопрос о конструкции «Суперджета».
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Компании , Юрий Слюсарь , Владислав Филев , АК S7 , Аэрофлот , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , ОАК , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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