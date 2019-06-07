«Пятёрочки» и «Перекрёстки» станут принимать пластиковые бутылки

Магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» установят автоматы для приёма использованных пластиковых бутылок в Москве. Так группы компаний X5 Retail Group будут стимулировать потребителей к раздельному сбору мусора на переработку.

Для реализации программы в магазинах появятся фандоматы — автоматы для приёма пластиковой тары у населения. За сдачу бутылок покупателей будут поощрять скидками, говорится в пресс-релизе компании.

Сначала программа будет протестирована в столице, и если всё пройдёт удачно — её запустят в других городах.

Ранее News.ru сообщал, что эколог, председатель Международного социально-экологического союза Святослав Забелин поддержал идею о возобновлении сдачи стеклянной тары в магазины.