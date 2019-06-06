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Саудовской Аравии нашли замену для добычи российского газа 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская газовая компания «Новатэк» близка к договоренности с японскими Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) о продаже доли в проекте «Арктик СПГ-2», сообщает японское издание Jiji Press. Ранее от участия в проекте отказалась государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco.
Сообщается, что рамочное соглашение должно быть подписано 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Речь идет о сделке по продаже 10-процентной доли в «Арктик СПГ-2».
Контролируемая японским правительством JOGMEC, как сообщается, планирует вложить в проект около 1-2 миллиардов долларов. Ранее сообщалось об интересе к «Арктик СПГ-2» других японских компаний, в частности Mitsubishi Corp.
В конце мая стало известно, что от покупки 10 процентов в проекте отказалась Saudi Aramco. В качестве причин назывались невыгодные условия, предложенные «Новатэком», и угроза попасть под санкции США из-за сотрудничества с российским проектом по экспорту полезных ископаемых.
Акционером «Арктики СПГ-2» уже является французская Total. В скором времени сделки должны быть закрыты с китайскими государственными CNODC и CNOOC. Все они получат по 10 процентов. Изначально «Новатэк» заявлял, что готов продать иностранным инвесторам не больше 40 процентов в проекте по добыче и сжижению газа на полуострове Гыдан.
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Компании , Mitsubishi Corp , Total , Новатэк
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