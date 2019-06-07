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Путин поручил ослабить контроль за бизнесом 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что архаичные и избыточные контрольно-надзорные функции пока еще мешают развитию бизнеса в России.
Он заявил, что необходимо продолжать работу по дальнейшей либерализации законодательства в сфере отношений правоохранительных органов и бизнеса.
"Логика наших действий — либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотребления правом, для давления на бизнес", — заявил Путин.
Глава государства напомнил, что в текущем году в России запустили самую масштабную со времен СССР глубокую и кардинальную реформу в сфере контроля и надзора.
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